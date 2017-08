Drame du Stade Demba Diop : L'Us Ouakam écope de 7 ans de sanction

Suite aux incidents mortels du Stade Demba Diop, la Ligue pro de football a décidé de décerner la Coupe la ligue à l’équipe du Stade de Mbour. D’après la Rfm, Us Ouakam perd la coupe, tout en écopant une sanction de sept ans, sans stade.





A retenir que cette finale opposant Us Ouakam et Stade de Mbour, avait enregistré des morts et plus d’une centaine de blessés. Seulement, les images du spectacle sur les gradins dévoilent la furie des supporteurs d’Us Ouakam qui font montre d’une violence sur ceux du Stade de Mbour. C’est aujourd’hui, qu’il y a d’après la source, les premières sanctions du côté d’Us Ouakam.

Leral