Drame du Stade Demba Diop : Macky Sall envoie le PM à Mbour pour présenter des condoléances

Le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre de se rendre à Mbour, pour présenter des condoléances aux familles des victimes du drame du stade Demba Diop, a appris l’APS, samedi.



‘’Suite au drame du stade Demba Diop qui a occasionné la mort de huit de nos jeunes compatriotes, le président de la République a demandé au Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, de se rendre à Mbour, en attendant qu’il le fasse lui-même, pour présenter des condoléances aux familles des victimes, en son nom, au nom du gouvernement et de toute la Nation’’, indique un communiqué de la présidence sénégalaise.



Macky Sall, selon la même source, ‘’a demandé également, à la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar d’annuler le meeting prévu ce dimanche 23 juillet dans la commune de Mbour, dans le cadre de la campagne électorale’’.



Le président de la République ‘’réitère sa compassion aux familles des victimes et des blessés ainsi qu’à toute la ville de Mbour et au monde sportif’’.



Huit personnes ont trouvé la mort samedi dernier, lors d’incidents entre supporters de l’US Ouakam et du stade de Mbour lors de la finale de la Coupe de la Ligue au stade Demba Diop à Dakar. Il y a eu plusieurs centaines de blessés.