Drame du stadium Demba Diop : Macky Sall veut que « les responsables soient identifiés et sanctionnés sans faiblesse coupable »

Sidéré par le drame du stadium Demba Diop (8 morts et plus de 90 blessés), le Président de la République a donné des instructions fermes à son Gouvernement pour que la lumière soit faite sur ce drame afin que les « responsables soient identifiés et sanctionnés sans faiblesse coupable ».



C’était au cours de la finale de la coupe de la Ligue, qui opposait ce samedi 15 JUILLET 2017 au Stade Demba DIOP, l'Union Sportive de Ouakam (USO) et le Stade de Mbour.



Indigné par les incidents du stade Demba Diop qui ont occasionné des morts et des blessés, le samedi 15 juillet 2017, le président de la République a donné des orientations pour toute la lumière soit faite et le glaive de la sanction puisse tomber sur les coupables de cette tragédie dont le bilan est de 8 morts et de plus 90 blessés.



D’ailleurs, une information judiciaire sera ouverte pour faire la lumière sur ces incidents tragiques et situer les responsabilités. Et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur.



Par ailleurs, Macky Sall il a instruit le Premier ministre de prendre toutes les dispositions requises pour plus de sécurité dans les stades.



Enfin, le Président de la République présente ses condoléances à toutes les familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



