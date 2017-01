Drame en France : Madiara, 17 ans, a été poignardé devant le portail de son Lycée ce lundi 30 janvier

<b>"Ils se sont bagarrés devant ma porte, et le jeune garçon est allé mourir là-bas". Encore sous le choc, une habitante d'une cinquantaine d'années pointe du doigt un angle entre deux immeubles. Seul stigmate de l'agression mortelle: un pot de fleur cassé, la terre tombée sur les pavés de cette ruelle du 20e arrondissement de Paris. "En passant la tête par la fenêtre, j'ai vu le corps par terre. Puis un autre garçon s'est enfui avec un couteau ensanglanté à la main. Des filles pleuraient. C'était la panique", témoigne une autre riveraine.</b> <br /> <br /> Ce lundi, Madiara, 17 ans, a été victime d'un supplice d'une violence inouïe. A l'heure de la pause-déjeuner, entre 12h45 et 13h15, le jeune homme est pris à partie par un groupe d'individus devant le lycée Charles-de-Gaulle, où il est scolarisé en terminale bac pro commerce. <br /> <br /> Les coups de poing s'échangent avant que les agresseurs ne sortent des couteaux. Selon une source policière, Madiara est poignardé à plusieurs reprises, notamment au niveau du flanc gauche. Il décède sur place, à l'arrivée des secours. Ses bourreaux sont toujours activement recherchés. <br /> <br /> <b>"Ils l'ont abandonné sur la chaussée"</b> <br /> <br /> L'un des proches de Madiara fulmine: "<em>Ils l'ont abandonné sur la chaussée. Les gens racontent qu'il a retiré lui-même un couteau de ses côtes avant de mourir.</em>" Le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête pour "homicide volontaire", confiée au deuxième district de la police judiciaire parisienne. "<em>Les témoins de la scène sont pour l'instant peu bavards. Mais tout converge vers un groupe d'agresseurs plutôt réduit, au nombre de deux</em>", explique une source proche de l'enquête. <br /> <br /> Réticents à se confier aux enquêteurs, les jeunes du quartier se montrent plus prolixes au détour de conversations informelles. <br /> <br /> Plusieurs d'entre eux évoquent un règlement de comptes entre bandes rivales: d'un côté, celle des "Arcades Paganini" du 20e arrondissement, à laquelle appartenait Madiara, et celle de "La Passerelle", dans le 12e arrondissement, à laquelle appartiendraient les auteurs de l'expédition punitive. <br /> <br /> «<em>Ce n'est pas une rivalité liée à du trafic de stupéfiants ou quoi que ce soit. Non, c'est une rivalité stupide entretenue depuis plusieurs générations sans raison particulière si ce n'est géographique. Mon pote est mort simplement à cause de ça</em>", soupire un intime de Madiara. <br /> <br /> Selon lui, la victime a été ciblée en représailles d'une récente "raclée" subie par des mineurs du quartier rival et "à laquelle il n'avait pas participé". "<em>Madiara a été pris pour cible uniquement parce qu'il était dehors à la pause-déjeuner. Mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. C'est l'escalade de la violence gratuite</em>", assure ce proche. <br /> <br /> <b>Un garçon "gentil, toujours souriant"</b> <br /> <br /> Le jeune homme était inconnu des services de police et de justice. Ses amis le décrivent comme un garçon "gentil, toujours souriant", loin du cliché du "désœuvré qui traîne en bas de la cité". Sa mort a en tout cas exacerbé les tensions entre les jeunes belligérants. <br /> <br /> "<em>Une heure après l'agression, j'ai vu des jeunes se battre dans la rue du lycée, la police a dû les séparer. Il va falloir du temps avant que le calme ne revienne</em>", se désole une riveraine. <br /> <br /> Selon Le Parisien, plusieurs jeunes du 20e arrondissement ont d'ores et déjà mené une vendetta et s'en sont pris à un lycéen de 15 ans du 12e arrondissement, qu'ils suspectaient d'avoir participé à la tuerie. <br />