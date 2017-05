Noyade sur la corniche-ouest: L’étudiant Mamadou Mansour Diop se noie en voulant récupérer sa balle

Un cas de noyade a été signalé dans la nuit du dimanche sur la corniche-ouest. Une noyade dont la victime est un étudiant inscrit en première année dans un institut privé de la place. Mamadou Mansour Diop a été emporté par les eaux, alors qu’il s’y attendait le moins.



En effet, ce dimanche vers les coups de 21h30, le jeune homme et ses amis avaient décidé de jouer une partie de football sur les terrains aménagés sur la corniche. Au début tout se passait bien. Mais après quelques minutes de jeu, sur un tir des joueurs, la balle est sortie du terrain de jeu, pour se retrouver sur la plage.



Tout de suite, Mamadou Mansour Diop, nous indique une source policière, s’est porté volontaire pour aller récupérer le ballon qui avait atterri sur les rochers avant de glisser vers la plage. Ce qui n’a pas dérangé le jeune homme qui escaladé les rochers pour se retrouver sur la plage. Mais avec les vagues et la nuit aidant, il a tout de suite perdu pied dans l’eau. C’est dans ces circonstances qu’il a été emporté par les eaux. Ses camarades qui ne le voyaient pas revenir, sont immédiatement allés sur place, mais d’après les sources, ils ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas nager pour aller sauver leur camarade qui était en train de se noyer.



C’est donc par la suite, nous dit-on, que ses coéquipiers qui étaient sous le choc pour avoir assisté impuissants, à la scène, ont alerté les sapeurs-pompiers. Ces derniers qui ont rappliqué sur place quelques minutes après, ont fait des recherches durant toute la nuit, pour trouver le jeune homme, mais en vain.



Informés en même temps, les éléments du commissariat du point E, ont également rappliqué dare-dare sur les lieux du drame, pour le constat d’usage. Il faut également souligner que les sapeurs-pompiers ont repris les recherches ce lundi matin, pour retrouver le corps sans vie de Mamadou Mansour Diop, sans succès. Le jeune homme habite selon nos sources, à Fann Hock. Et il laisse derrière lui, des amis et une famille effondrés.



voxpopuli