Drame sur les côtes espagnoles : le corps de deux Sénégalais repêchés

Il s’agit d’un drame qui s’est produit sur les côtes espaganoles à hauteur de Tarifa. Un Sénégalais ressortissant de Dionnhe warr dans la région de Fatick et qui vivait à Mbour et un autre issu du village de Moundé dans les Iles du Saloum, sont décédés lors du drame. leurs corps sans vie sont présentement au commissariat de la Guardia civil des Algésiras», a informé Yoro Sow, un Sénégalais habitant cette localité.



Il ajoute : «Il reste un troisième corps dont la nationalité n’est pas encore identifiée».



Yoro Sow de renseigner : «les autorités sénégalaises qui sont actuellement en Espagne au niveau de Madrid ont été informées depuis que le drame s’est produit. Et, elles sont en train de faire ce qu’il faut».



S’agissant des compatriotes sénégalais vivant en Espagne, il précise qu'«ils sont en train de s’organiser en collaboration avec les affaires sociales pour le rapatriement des corps».



Du côté du Sénégal, "le ministère des Affaires étrangères soutient n’avoir pas été informé d’un tel drame. Toutefois, il souligne que l’Etat du Sénégal offre toujours ses bons offices », nous livre la RFM.



