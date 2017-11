Droit de réponse : Ziguinchor : Les cours de l’Université Assane Seck se déroulent dans des conteneurs

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Suite à l'article publié sur votre site le jeudi 02 novembre 2017 à 15 h:32, le Rectorat de l'Université Assane SECK de Ziguinchor tient à réagir via votre site où cette information a été publiée comme prérogative de droit de réponse. "L'Université Assane SECK de Ziguinchor dit non au sensensionel et à l'intox. Contrairement à la photo relayée par certaines Presses, le Rectorat de l'UASZ tient à démentir catégoriquement de tels agissements qui sont loin de la réalité. En effet en attendant la réception des chantiers (un amphithéâtre de 500 et de 150 places, 2 blocs d'hébergement, 2 blocs d'Ufr, un centre de ressources informatiques, une cité des Enseignants, 10 laboratoires... ) L'Uasz comme toutes les autres Universités publiques sénégalaises a reçu des blocs Fesman en vu de servir provisionnement de locaux administratifs. Ces blocs au nombre de douze ont été aménagés avec climatisation et espace vert avec photos à l'appui. Madame Léa Suzanne THIAW TINE Chargée de Communication Chargée de Communication Direction de la Communication et du Marketing Université Assane SECK de Ziguinchor Ziguinchor : Les cours de l’Université Assane Seck se déroulent dans des conteneurs Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2017 à 15:32 | | 0 commentaire(s)|

Invraisemblable mais vrai. Si à Dakar, les étudiants sont trimbalés de quartier en quartier pour trouver une salle en mesure de les accueillir, à Ziguinchor, le spectacle est tout autre et, est des plus désolants.



Si l’on en croit les responsables de la section Université Assane-Seck de Ziguinchor (Uasz) du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes), les étudiants de Dakar sont bien lotis comparé aux conditions d’études que vivent leurs camarades de Ziguinchor.



«La léthargie tant décriée depuis ces dernières années règne toujours en maître à l’Uasz. Les conditions de travail se sont dégradées à un niveau jamais égalé», déclare, à l’Aps, le secrétaire général du Saes/section Uasz.



Pis, Oumar Sall de faire observer que «les amphithéâtres n’existent pas à l’Uasz. Le toit de l’unique amphithéâtre menace de s’écrouler. Nous travaillons dans des conditions d’insécurité extrême. Nous faisons la plupart des cours dans des conteneurs (…), avec tout ce que cela implique comme chaleur accablante, défaut d’étanchéité et vétusté du câblage électrique».



Le syndicaliste, qui ne s’arrête pas à ces observations, indique que si rien n’est fait, ils vont «croiser les bras lors de la prochaine rentrée»

. L'administration centrale de l'université Assane de Ziguinchor. "

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook