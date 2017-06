Droit de réponse à l'article : "Gagnez votre vie autrement que par la politique" Dembo Sakho

Mercredi 14 Juin 2017

Je suis vraiment désolé de répondre à la provocation de Abdoul Mbaye.

Je le prenais comme un frère, mais il me semble qu'il ne l'a pas compris ainsi.

Me dire que je dois "gagner ma vie autrement que par la politique", c'est mal me connaître.

1. Moi j'ai commencé à faire la politique qu'en 2008 avec la naissance de l'Apr le 1er Décembre 2008 lancée par le Président Macky Sall. A l'époque je gérais ma propre quincaillerie sise chez ma maison familiale et fondée depuis 2004. Je n'ai jamais été un employé de quelqu'un.

Je suis administrateur de société qui vit à la sueur de son front. Si je comptais sur la politique pour vivre, je n'aurais pas quitté l'Apr qui est le parti au pouvoir où il y a à boire et à manger et qui m'a permis d'avoir mon premier mandat de conseiller municipal en 2009 pour rejoindre un parti de l'opposition. C'est parce que je ne peux pas être des vôtres que je vous ai quitté !!!

2. J'efforce de lire la vérité en ce mois béni de Ramadan mais je n'arrive pas. La caution réclamée par les organisations des élections dont vous parlez Mr Mbaye, doit être prise intégralement en charge par vous qui êtes à la tête de liste, car c'est à vous qu'elle sera remboursée quand vous serez élu selon le code électoral. Alors pourquoi faire cotiser les 9 neufs autres suivants sur la liste nationale ? Ou bien vous ne pensez pas être repêché au plus fort reste ?

3. Si vous dites que je ne suis pas membre fondateur de l'ACT le PV du congrès du 7 mai 2016 ci-joint qui vous a élu président de l'ACT et a élu le bureau politique ainsi que le conseil national vous démenti malheureusement.

4. Tous les membres fondateurs de l'ACT savent quel rôle et quelle action majeure j'ai mis en contribution pour l'organisation et la massification du parti, même si vous ne le reconnaissez pas.

5. Dommage pour moi d'avoir fourni autant d’énergie pendant plus d'un an dans l'administration de l'ACT de manière bénévole sans attendre un moindre sou venant de la trésorerie du parti financée d'une part par des bonnes volontés contribuables.

6. Maam nééna nit dana khéép khale mou lakke seu dague ! DEMBO SAKHO EX SN ADJOINT CHARGE DES ADHESIONS ET DES RENCONTRES CITOYENNES DE L'ACT CT: 77 551 94 41

