Drôle de berger en Italie

Alors là, pour faire pire, il faudra véritablement se lever du mauvais pied. Vous avez ce qu’a fait un berger sénégalais en Italie ? Pas de trafic de drogue, pas de vente de produit contrefaits, deux domaines dans lesquels ils se sont spécialisés. Non, ce goorgoorlu-là est particulier.



Accompagné de 4 chiens, le Sénégalais qui travaille comme berger dans une ferme de San Vito Leguzzano, petite localité de la province de Vicence, a bonnement fait transhumer le troupeau de son boss composé d’un millier de moutons et vingt ânes, laissant partout dans les localités traversées, d’impressionnantes qualités de fumier et de boue.



Alors ce 30 avril, Ie standard de la police de la ville de Schio a failli exploser. Le berger dont on ne sait pas encore l’identité, va faire payer à son patron des amendes de l’ordre de 400 euros, des faits de nettoyage des rues et routes souillées par les excréments de ses bêtes, mais il est aussi l’objet d’une enquête sur son dossier de travail, pour savoir s’il est en règle ou non.



Pour dire que ça va barder pour notre compatriote qui se croyait certainement au Sénégal ou même en pleine capitale, à Dakar, où l'on peut voir des troupeaux de moutons ou de bœufs déambuler allègrement.



