Du fond de sa cellule, Khalifa Sall reste "digne" après le rappel à Dieu de son grand frère Bouya Sall, selon ses proches Du fonds de sa cellule, Khalifa Sall, est resté digne après le rappel à Dieu de son grand frère, Bouya Sall dit " Sami".

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Septembre 2017 à 16:52

C’est du moins ce que rapportent des proches qui lui ont rendu une visite de courtoisie samedi, jour de la célébration de la Tabaski. « Le maire de Dakar est resté stoïque après le rappel à Dieu de son grand frère », ont insisté des proches qui lui ont rendu visite samedi, jour de la Tabaski, soulignant que les « deux frères étaient très liés ».

Ils racontent que malgré la fête de la Tabaski, une grande foule a tenu à accompagner la dépouille mortelle. En dehors de l'attelage familial dirigé par « le patriarche » Baba Sall, « parent proche » de Khalifa, il y avait la présence de maires de la capitale comme Banda Diop maire de Patte d'Oie, Bamba FALL de la Médina, et bien d’autres autorités et voisins.

Selon ces témoins, la famille du maire plus particulièrement son épouse Gaëlle SAMB SALL et ses enfants sont restés « dignes devant cette épreuve ».







