Du nouveau sur les lieux de retrait des cartes pour les citoyens de Dakar

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé vendredi, avoir pris "d’importantes mesures nouvelles" pour "faciliter le retrait des cartes d’électeur".



Dans un communiqué reçu à l’APS, le ministre indique que "les citoyens habitant la région de Dakar et qui votent dans la région de Dakar, peuvent retirer leur carte auprès des commissions désormais instituées auprès de leur lieu de vote".



Il ajoute que pour "les citoyens inscrits dans la région de Dakar et qui ont souhaité voter dans les autres régions, les cartes sont retirées auprès de la Préfecture du département d’inscription (Dakar, Pikine, Guédiawaye ou Rufisque)".