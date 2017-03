Du pouvoir sans partage (2000-2012) au mal vivre dans l’opposition (2012-2017): PDS, le déclin

Traversé, depuis son retour dans l’opposition, par des soubresauts de toute nature dont le dernier en date est l’exclusion pure et simple avant-hier, lundi, de Farba Senghor et Pape Samba Mboup, le Pds peine encore à rassembler ses ouailles et troupes en perspective des échéances qui se profilent dans l’agenda électoral.



De Pape Diop (Bokk Gis Gis) à Modou Diagne Fada (Ldr/Yessal), en passant par Souleymane Ndéné Ndiaye (Unp), Abdoulaye Baldé (Ucs), Alioune Sow (Mpds) et bien d’autres anciens responsables libéraux, le Pds de Me Wade semble vivre mal dans l’opposition et se rapprocher de plus en plus de la ligne rouge, relativement à sa volonté de revenir au pouvoir en 2019.



Source: SUD QUOTIDIEN