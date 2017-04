Duel Amadou Bâ-Abdoulaye Diouf Sarr: la communauté léboue de Yoff divisée

La guerre fratricide au sein de l’Alliance pour la République (Apr), Parti au pouvoir, pour le contrôle de Dakar fait de plus en plus rage. A quelques encablures des Législatives du 30 juillet prochain.

Et la sortie du chef de l’Etat en guise de ferme rappel à l’ordre, en déclarant que sa formation politique ne connaissait pas de coordonnateur départemental à Dakar, n'a pas suffi pour calmer les esprits.

Selon Le Quotidien paru ce jeudi, entre Amadou Bâ, le tout-puissant Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, et Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, on se bagarre à visage découvert dans la communauté léboue de Dakar.

Aujourd'hui, si une partie de cette composante importantissime de la capitale affiche son penchant pour Amadou Bâ, Abdoulaye Diouf Sarr, en sa qualité de membre actif de cette communauté, bénéficie du soutien de l’Organe suprême de ladite communauté en l’occurrence, le Conseil des notables de Yoff.

En conférence de presse, ce lundi dernier, ses membres ont réitéré leur engagement indéfectible et sans commune mesure au maire de Yoff.



Alors, c’est dire qu’entre ces deux mastodontes de l’Apr, l’un deux va laisser des plumes dans le “mortal kumbat” qui se profile à l’horizon.

