Dugarry: "Ben Arfa au PSG, c’est terminé" Christophe Dugarry, membre de la Dream Team RMC Sport, estime qu’Hatem Ben Arfa a été mal conseillé au moment de diffuser deux vidéos dans lesquelles il revendique un plus grand temps de jeu au PSG. En se mettant en scène de manière assez étonnante.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2017 à 22:08 | | 0 commentaire(s)|

L’initiative n’aura certainement pas l’effet escompté. En se mettant en scène dans deux vidéos assez improbables, Hatem Ben Arfa a exprimé son mal-être au PSG. L’attaquant de 30 ans, relégué sur le banc depuis de longs mois, espère avoir plus de temps de jeu d’ici la fin de la saison. Mais pas sûr qu’il obtienne gain de cause de cette façon d’après Christophe Dugarry.

"C’est ridicule, mais je n’ai pas envie de lui tomber dessus, explique le membre de la Dream Team RMC Sport. Par rapport à ce qu’il vit depuis huit mois, je pense que ses relations avec Unai Emery sont proches de zéro. Depuis le début de la saison, il a dû jouer 1000 minutes, ce qui n’est vraiment pas grand-chose. Il joue des bouts de matchs depuis plusieurs mois. Quinze minutes par ci, dix minutes par là."



source:rmcsport.bfmtv



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook