Dugarry: "Ce n'est pas possible de prolonger Deschamps après ce qu'on vient de voir" Après la qualification des Bleus pour le Mondial 2018, Didier Deschamps devrait voir son contrat prolongé. Une idée qui n'emballe pas Christophe Dugarry, comme expliqué devant les caméras de BFMTV, ier mardi.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2017 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|

Sélectionneur des Bleus depuis 2012, Didier Deschamps devrait prolonger un contrat censé s'achever en juin 2018, dans les semaines à venir. Le président de la FFF Noël Le Graët avait en effet annoncé son intention d'étendre le bail du sélectionneur en cas de qualification pour le Mondial 2018, un objectif rempli ce mardi soir après la victoire sur la Biélorussie (2-1). Vu le jeu produit par les Bleus ces dernières semaines, l'idée de cette prolongation n'enchante pas Christophe Dugarry, comme il l'a fait comprendre sur BFMTV, mardi soir.



La prolongation de Deschamps est prévue dans les prochains mois, avant la Coupe du monde. "Ce n’est pas possible après ce qu’on vient de voir depuis un an, même si on est qualifié. Si on a de l’ambition et qu’on a envie que notre équipe retrouve une certaine grandeur footballistique, ce n’est pas possible. Sincèrement, on ne peut pas l’accepter. Il faut que Deschamps ait un objectif de résultats et de qualité de jeu. Même si la qualité de jeu est subjective, je veux que ça entre en compte avant de décider de le prolonger", a détaillé Christophe Dugarry.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook