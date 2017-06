Dugarry: « Ce que fait le Barça avec Verratti, ce n'est pas bien » Membre de la Dream Team RMC Sport, Christophe Dugarry est revenu ce lundi sur la situation de Marco Verratti, proche d’aller au bras de fer pour obtenir son transfert au Barça. Le champion du monde 1998 et d’Europe 2000 fustige l’attitude du milieu de terrain italien mais aussi la position du club catalan, pas vraiment honnête à ses yeux dans le dossier.

''Que Verratti ait envie de partir, il a le droit. Mais le club a le droit de refuser et dans cette situation, il doit être ferme. Il a montré qu’il avait manqué de fermeté ces derniers mois.



Je pense à l’affaire Aurier, à Laurent Blanc que l’on prolonge et que l’on vire trois semaines après. Je pense que c’est l’occasion de montrer au monde du football que le PSG est un club fort et qu’aucun joueur ne dictera ses choix.



''Qu’est-ce qu’il a prouvé, Verratti ?''

"Je suis désolé, mais Verratti est tout sauf un grand joueur. Il n’a pas prouvé. C’est un très bon joueur. Il fait des choses uniques sur le terrain. C’est un joueur atypique, Il a une technique au-dessus de la moyenne.



Que le Barça le veuille, je comprends, c’est un très, très bon joueur. Mais aujourd’hui, qu’est-ce qu’il a prouvé, Verratti ? Si ce n’est piailler tous les six mois dans les médias pour demander une augmentation, être trop souvent blessé parce que son hygiène de vie n’est pas suffisamment bonne...



Peut-être qu’en cas de services rendus, s’il fait passer un cap au PSG, je lui permettrais dans quelques années d’aller à Barcelone. Mais je trouve que le jeu du Barça n’est pas clair non plus."



"Ce n’est pas bien, ce que fait le Barça. On ne fait pas de propositions mais Verratti met la pression sur le PSG… A un moment donné, je crois qu’il y a une bonne entente entre tous ces grands clubs.



Si le Barça veut se frotter au Qatar et que le Qatar veut entrer dans ce jeu-là, on ne s’en sortira plus. Le Qatar est capable de les mettre les 500 millions sur Lionel Messi. Si le Qatar veut acheter tous les joueurs du Barça, il est capable de le faire."



"Verratti a tout à perdre"

"Et si le Barça se retrouve avec tous ses joueurs qui lui mettent la pression pour partir, comment il va faire ? A un moment donné, je trouve que l’attitude du Barça n’est pas correcte du tout.



Je veux bien entendre qu’on parle de foot business, mais à un moment donné, il faut être reconnaissant avec son club. On peut avoir un minimum de reconnaissance pour ce que le club a fait pour vous. Marco Verratti a tout à perdre pour moi. Plus que le PSG.''





