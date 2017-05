Duggy Tee parle de Youssou Ndour et de son fameux morceau " Demb" : Je parle pour moi, en tant que mélomane et non musicien.

Cette chanson de Youssou Ndour est l'une de ses plus belles œuvres sinon la plus belle tout simplement.

Tout est très bien exécuté, de beaux accords, belles mélodies, musique aérée, un brin de mélancolie et surtout un message simple mais très important.

N'oublies pas qui tu es, d'où tu viens et ce que tu veux atteindre dans la vie. Salaam