Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dylan ("Koh Lanta 2017") "arrogant" ? Sa réponse aux critiques Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 14:42 | | 0 commentaire(s)| Il y a quelques heures, TF1 diffusait le portrait de Dylan, l'un des candidats de la nouvelle édition de Koh-Lanta. Le jeune homme a répondu à ceux qui l'accusent d'ores et déjà d'être "agaçant".

Un candidat qui fait (déjà) le buzz. Ce vendredi 10 mars à partir de 20h55, Koh-Lanta débarque pour une nouvelle saison sur TF1, trois mois après le sacre de Benoît à la dernière saison. Parmi les candidats, l'un fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux : Dylan. Le beau luxembourgeois de 22 ans agent immobilier et mannequin à ses heures perdues fait part dans son portrait mis en ligne par TF1 de ses grandes ambitions. "Pour gagner Koh-Lanta, je suis prêt à tout : s'il faut arnaquer untel ou untel, je le ferai. Parce que je ne vais pas sur Koh-Lanta pour me faire des amis, j'y vais pour gagner, tout simplement. Je fais mon travail, je repars, comme d'hab'" assure celui qui indique avoir toujours réussi tout ce qu'il entreprenait dans la vie.

Dans les colonnes du magazine France Dimanche, Dylan a été interrogé par un journaliste sur les critiques dont il fait l'objet sur la toile à la suite de la publication de son portrait. Il concède que la séquence le fait passer pour quelqu'un d'"agaçant". En réalité, ça serait le montage qui ne lui rendrait pas justice. "On peut me croire arrogant. Et pourtant, contrairement aux apparences, je ne le suis pas. Je suis juste très ambitieux. Si je participe à Koh-Lanta, ce n'est pas pour faire du tourisme. Je ne fais pas ce jeu pour me faire des amis !" prévient-il encore. Cette explication réussira-t-elle à faire taire les mauvaises langues ?





