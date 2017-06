ELECTION FSF: Mady Touré (Génération Foot) soutient Louis Lamotte

" Je ne suis pas candidat pour cette élection. Après avoir consulté mon ami et frère Youssou Ndour et après avoir discuté avec mon staff, j'ai décidé de ne pas me présenter pour me consacrer à nos chantiers en cours.



Par contre, j'ai décidé de soutenir Louis Lamotte qui a eu l' élégance de venir me voir pour me présenter son projet. Et comme son projet est similaire au mien, j'ai décidé de lui laisser la place tout en acceptant de le souten ir" a dit Mady Touré dans les colonnes du quotidien L'Observateur du jour.



Louis Lamotte, Mbaye Diouf Dia et Augustin Senghor ont déclaré leur candidature ç la présidence de la FSF. L'AG élective est prévue le 12 août.



