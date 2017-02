ÉLECTRICITÉ: La baisse varie entre 10% et 15%, selon les niveaux de consommation La Commission de régulation du secteur de l’électricité (Crse) a annoncé lundi, face à la presse, que la baisse de l’électricité varie entre 10% et 15%, selon le niveaux de consommation.Cette baisse fait suite à la promesse du Chef de l’État de faire baisser le prix de l’électricité, lors de son dicours de fin d’année du 31 Décembre dernier.



Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2017 à 23:49 | | 0 commentaire(s)|

« au niveau des clients Basse Tension, petite et moyenne puissance, facturés par tranches de consommation, la baisse appliquée est de : 15% sur le tarif de la 1ère tranche, 11% pour la 2ème et 4% sur la 3ème. Ainsi donc, le tarif de la 1ère tranche est passé de 106,44 Fcfa/Kwh à 90,47 Fcfa/Kwh. Alors le tarif de la 2ème tranche passe de 114,2 Fcfa/Kwh à 106,64 Fcfa/Kwh et le celui de la 3ème de 117,34 Fcfa/Kwh à 112,65 Fcfa/Kwh » a déclaré le directeur général de la Commission de régulation du secteur de l’électricité, Ibrahima Amadou Sarr.



Poursuivant, M. Sarr ajoute que l’Etat du Sénégal a prévu, en 2017, une enveloppe de 3 milliards de F Cfa pour prendre en charge l’électrification du monde rural: « Il y a plusieurs opérateurs en milieu rural qui appliquent des tarifs différents. Le gouvernement a pris la décision d’harmoniser les tarifs en milieu rural. En attendant l’effectivité de cette harmonisation, le gouvernement, suivant en cela les recommandations de la CRSE, a pris un certain nombre de mesures pour faciliter le raccordement des populations et réduire sensiblement le coût de l’électricité », a-t-il ajouté.







Sidy Djimby NDAO (Jotay.net)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook