EMBOUTEILLAGES DANS L’AUTOROUTE A PEAGE : Inacceptable Il avait bien raison le ministre des transports terrestres en répondant à un député de lui dire que l’autoroute à péage était un choix. Pour être plus claire, celui qui le désire peut aussi choisir de ne pas l’emprunter.



Mercredi 25 Janvier 2017

Le député avait interpellé le ministre à propos du coût du péage qui était à son avis trop élevé. C’est un service que l’on paie. Il ne faut même pas imaginer un seul instant traverser l’autoroute à péage sans débourser de sou. Le service doit donc être impeccable. Mais tel n’est pas le cas. Le choix de ne pas perdre du temps pour se rendre à Rufisque, à Thiaroye ou sortir de Dakar devient en empruntant l’autoroute à péage un calvaire. On est obligé de rester bien sage dans son véhicule à rouler à zéro l’heure, pendant au moins 45 minutes. Parce qu’au niveau des postes de péages, il y a des blocages qui occasionnent des queues de véhicules tellement longues que l’on se croirait sur la route de Rufisque et non sur une autoroute à péage. Pourtant, en dépit du retard accusé parce qu’on n’a choisi l’autoroute à péage, on est quand bien même obligé de payer. Des jeunes avec des tickets se faufilent dans les rangs formés par les véhicules pour vendre ces tickets que l’on remet à la personne qui se trouve dans la cabine de péage quand viendra enfin son tour après une longue attente. On ne sait pas dans quelle caisse va atterrir l’argent. Puisqu’on ne vous remet aucun reçu. Ce qui semble bizarre.

Si on choisit de ne pas perdre du temps en empruntant le péage, la société qui doit s’occuper de la gestion de cette autoroute doit au moins garantir un service impeccable. Choisir de payer malgré un tarif élevé et arriver en retard parce qu’un maillon de la chaine n’a pas fait son travail devient une injustice. Et c’est inacceptable.

Ismaila BA lejecos

