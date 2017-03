EN DIRECT. François Fillon évoque "un assassinat politique"

En visite au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron s'est opposé "à une trêve judiciaire" alors que son adversaire François Fillon a annoncé son maintien dans la course à l'Élysée, malgré une convocation par les juges en vue d'une éventuelle mise en examen. "Je ne suis pas favorable à la trêve judiciaire, je suis favorable à ce que nos institutions fonctionnent normalement, à ce que la justice puisse faire son travail normalement", a déclaré l'ancien ministre de l'Économie sur BFM TV. "Ne donnons pas au vote démocratique le rôle de l'absolution, ce n'est pas le sien", a ajouté le candidat d'En marche !, accusant François Fillon de perdre "ses nerfs" et le "sens des réalités".

François Fillon avait à ses côtés sa garde rapprochée et les figures des Républicains. "La France est plus grande que mes erreurs", a déclaré le candidat englué dans les affaires.

12 h 35 - "Je ne me retirerai pas !"



















"C'est un assassinat politique. (…) Ce n'est pas moi seulement qu'on assassine. C'est l'élection présidentielle", clame François Fillon. "Je me rendrai à la convocation des juges. Je suis respectueux des institutions (...). Au-delà de la procédure judiciaire, c'est au seul peuple que j'en appelle, que je m'en remets. Seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne me retirerai pas. Au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, de mes droits ou de la présomption d'innocence. C'est de vous. (…) Je serai au rendez-vous que la démocratie, et elle seule, nous donne pour décider de notre avenir", a ajouté le candidat, avant d'assurer : "Je ne me retirerai pas !"