ENERGIE: Kosmos compte sur le pétrole et le gaz sénégalo-mauritanien pour renflouer ses caisses

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2017 à 17:59 | | 0 commentaire(s)|

Kosmos Energy Ltd a dévoilé lundi ses résultats financiers et d’exploitation. Sur le quatrième trimestre de 2016, la société a généré une perte de 56,7 millions $ contre un bénéfice net de 24 millions $ ou 0,06 $ par action à la même période de l’année dernière.



Après ajustement, la société a généré une perte nette ajustée de 5,6 millions $ ou 0,01 $ par action diluée pour le quatrième trimestre 2016. Les résultats du quatrième trimestre comprennent une perte de mark-to-market de 14 millions $ liés à des contrats dérivés pétroliers. Mais la compagnie voit l’avenir en grand, grâce à ses investissements au Sénégal et en Mauritanie.



«Grâce à notre partenariat stratégique avec BP en Mauritanie et au Sénégal, la société est bien positionnée pour assurer une croissance durable grâce à la livraison de l’exploitation du gaz Tortue. (…).



À l’avenir, 2017 promet d’être une année de transformation que nous prévoyons forer certains de la plupart des puits d’exploration potentiels de l’industrie dans notre deuxième phase d’exploration ciblant les liquides en mer entre la Mauritanie et le Sénégal», a déclaré Andrew G. Inglis, Pdg de la compagnie basés à Dallas aux Etats-Unis.



En décembre 2016, Kosmos a conclu un partenariat avec le super major BP. Cela, souligne le Pdg du groupe, pour faire avancer le développement des ressources gazières découvertes au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal, accélérer un programme d’exploration multi-puits pour tester les liquides du bassin potentiel et renforcer davantage le bilan de Kosmos en réduisant ses exigences de dépenses en capital et enfin, de fournir des fonds pour le programme d’exploration et de développement de la région dans le court et à moyen terme.



Les Echos

