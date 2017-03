ENERGIE: Les Chinois prennent le contrôle de l’exploitation du pétrole entre la Sénégal et la Guinée-Bissau

L’actionnariat de AGC Profond, qui gère la recherche et l’exploitation du pétrole et du gaz commun au Sénégal et à la Guinée-Bissau, a un nouveau maître : le géant Chinois CNOOC, à travers sa filiale Cnooc Uk Limited. En effet, après l’échec, en février dernier, de l’accord de cession de 65% de ses parts sur AGC Profond à Woodside, la société Impact Oil a finalement trouvé un preneur de ces parts, CNOOC UK Limited.



Cette dernière devient aussi opérateur de la licence qui couvre 6 700 km2 dans la zone maritime commune établie entre les deux pays voisins en 1993. L’actionnariat est maintenant ainsi constitué : CNOOC UK Limited 65%, Impact Oil & Gas 20% et AGC contrôlée par les gouvernements bissau-guinéen et sénégalais 15%. La valeur de la transaction entre Impact Oil et Gas n’a pas été divulguée.



Le patron d’Impact Oil et Gas s’est juste contenté de dire toute la joie de voir un nouvel actionnaire arriver. «Nous sommes ravis de voir une entreprise de la taille de CNOOC nous rejoindre en tant que partenaire dans le bloc AGC Profond. Nous sommes très enthousiasmés par le potentiel du bloc étant donné son emplacement et sa proximité par rapport à un certain nombre de découvertes récentes opérées par Cairn et Kosmos dans les eaux sénégalaises. Nous sommes également confiants que la force technique et financière du Groupe CNOOC ainsi que la connaissance qu’il a acquise dans de nombreux bassins apporteront une valeur substantielle au partenariat», a commenté Mike Doherty.



