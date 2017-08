ÉTATS-UNIS: Smartphone futuriste à demi dévoilé (vidéo) Via le youtubeur Marques Brownlee, la firme Red a présenté le design de l'Hydrogen One.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2017 à 22:34 | | 0 commentaire(s)|

On connaît l'apparence du smartphone futuriste de la firme américaine Red. Le modèle frappe l'attention par son design robuste avec une taille similaire à l'iPhone 7 Plus, son écran de 5,7 pouces et la possibilité d'y greffer une puissante caméra modulaire.

Red promet un prototype fonctionnel d'ici à deux mois, avec notamment son très attendu affichage holographique. Pour rappel, cet appareil haut de gamme à plus de 1 100 euros, promet de révolutionner le secteur. Il est annoncé pour début 2018.

