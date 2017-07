EXCÈS : Maradona finit dans un piteux état à Naples

Ce mercredi soir, Naples était en fête. Le Napoli et Diego Maradona célébraient les 20 ans du doublé Serie A-Coppa de 1987. La légende argentine a même été faite citoyen d'honneur.



Diego Maradona a célébré dans la ville de Naples, le doublé Serie A-Coppa de son ancienne équipe, le SC Napoli, en 1987. Une fête qui a débuté par une attribution de citoyen d'honneur de la ville italienne et un repas gargantuesque.



Diego Armando Maradona est alors, devenu incontrôlable par la suite. Plus la soirée passait, plus l'Argentin trinquait en hommage à Naples, plus la légende du football s'excitait. Une vidéo amateur filme alors l'ancien footballeur s'agiter sur le toit d'une voiture en criant l'équivalent de "Qui ne saute pas, est pour la Juve !". Il a ensuite déboutonné sa chemise pour montrer ses tétons aux tifosis napolitains.











