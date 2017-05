EXCLU Mercato - FC Barcelone: Le transfert de Mbappé bloqué par... Lionel Messi ! Courtisé par tous les grands d'Europe, Kylian Mbappé est sur les tablettes du FC Barcelone. Mais le possible transfert du phénomène de l'AS Monaco est parasité par la star blaugrana, Lionel Messi. Explications.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2017 à 15:03 | | 0 commentaire(s)|

L'intérêt du FC Barcelone pour Kylian Mbappé remonte à plusieurs mois. Lorsque la pépite tricolore s'est mise à briller de mille feux dans sa toute première saison de Ligue 1. Mais un possible transfert du phénomène monégasque vers la Catalogne devient impossible. Car selon nos informations, l'imminente prolongation de Lionel Messi pourrait l'en empêcher.

Une clause dans le nouveau contrat de Messi

Sur le point de prolonger avec le FC Barcelone, Lionel Messi aurait demandé une clause assez particulière dans son contrat. La star argentine aurait en effet contraint le FC Barcelone à conserver Luis Suarez au club et donc, à ne pas le vendre lors du prochain mercato.



Une vente du buteur uruguayen rendrait caducs les nouveaux accords entre Barcelone et Messi. Le champ d'action du Barça est donc réduit pour le recrutement de Mbappé. Car pour le faire venir, il faut lui offrir du temps de jeu et une place dans l'effectif barcelonais.



Avec Messi, Neymar et Suarez, c'est totalement impossible pour Mbappé de pouvoir s'insérer dans ce trio magique, aussi talentueux soit-il. En vendant Suarez, Barcelone aurait pu espérer avoir une chance d'attirer Mbappé. En l'état, c'est impossible. A moins d'acheter Mbappé pour le prêter, de suite, à Monaco. Une possibilité qui fait son chemin dans les esprits catalans. Mais pas seulement…



Le 10 Sport



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook