EXCLUSIF. Le président du PSG brise le silence Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a accordé au Parisien-Aujourd'hui en France sa première interview après le naufrage de Barcelone. A lire dans dans nos éditions de samedi et dès ce vendredi soir dans notre édition en ligne de 23 h 30.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

est l'interview dont tout le monde va parler ce samedi. Après la déception et la colère, Nasser Al-Khelaïfi livre ses premières impressions post fiasco de Barcelone (défaite 6-1) au Parisien-Aujourd’hui en France. Triste et en colère, le dirigeant du Paris-Saint-Germain appelle à l'union sacrée et dresse les contours de la saison prochaine.



«Des signaux forts l'été prochain»

S’il reconnaît que personne « n’a été à la hauteur de ce qui devait être l’un des moments forts de notre projet », Nasser Al-Khelaïfi affirme, comme une promesse et/ou un avertissement : « Nous allons envoyer l’été prochain des signaux forts. »



«Nous croyons en Emery»



Unai Emery, l'entraîneur, reçoit un soutien franc et massif. «Depuis son arrivée, Unai Emery travaille énormément chaque jour pour faire progresser cette équipe. Nous devons maintenant tirer tous les enseignements de cet échec et non pas réagir sous le coup de l'émotion. J’ai déjà eu de longues conversations avec le coach ces deux derniers jours. Unai a des qualités en lesquelles nous croyons. Il a mon soutien plein et entier. Avec lui, nous allons parler des changements qui seront nécessaires à l’intersaison.»

Source:leparisien.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook