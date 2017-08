EXCLUSIF Pavillon spécial Hôpital Le Dantec : des détenus souffrant de prostate et des reins dans la détresse totale

D’après une source confidentielle de Leral.net, les détenus logeant au Pavillon spécial Hôpital Le Dantec seraient confrontés de graves problèmes de santé, sans avoir en contrepartie les soins nécessaires comme certains souffrant des souffrant de maladie chronique de prostate et des reins.



Selon la source de leral.net, « au Pavillon spécial de Dantec, ils sont assez nombreux les détenus qui vivent des moments difficiles sans savoir où crier leur ras-le bol. Comme ce détenu souffrant d’une maladie chronique de la prostate depuis 2014 et qui urine dans un sachet ou d’autres souffrant des reins. »



« Le repas laisse à désirer et les détenus sont dans des difficultés relativement à leur prise en charge médicale, car le médecin est presque toujours au camp pénal. Beaucoup de personnes meurent ici, sans avoir la chance d’être évacué. Le pavillon n’a qu’un seul major », nous souffle notre source.



La même source de Leral.net renseigne aussi que « le détenu blessé lors de la mutinerie de Reubeuss qui avait une balle aux niveaux des yeux, est aujourd’hui dans ce pavillon et est devenu aveugle. On parle de grâce présidentielle, mais, depuis lors, ils ne voient rien, alors que beaucoup de ces malades nécessitent en urgence des évacuations sanitaires ».



La Rédaction de Leral.net