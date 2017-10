EXCLUSIF-Prix Humanitaire africain 2017 : Adiouza nominée meilleure artiste féminine francophone

La coqueluche du show-biz sénégalais n’en démord pas. S’étant repositionnée sur la scène musicale avec la sortie de son nouveau tube Ma la Nob qui annonce un album international riche en sonorités, la diva Adiouza vient d’être sélectionnée au pays de l’oncle Sam, à Hollywood par la prestigieuse agence Hapa Music Awards, pour le titre de meilleure artiste féminine francophone.



La cérémonie se tiendra le 18 novembre 2017 à Los Angeles, en Californie.



Reconnaissant son engagement à améliorer la vie des populations africaines, ses ambitions, ses réalisations, son intelligence, son talent remarquable, ses efforts philanthropiques qui s'étendent sur plusieurs décennies, cela la rend hautement digne de ce prix.



Ces prestigieux prix Humanitarian African Prestigious Awards sont décernés par les États-Unis d'Amérique à des personnes exceptionnelles dont les vies ont été marquées par des réalisations personnelles et professionnelles extraordinaires. Cette année, les lauréats sont l'ambassadeur du Sénégal M. Babacar DIAGNE et la ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture du Ghana, Mme Catherine A. AFEKU ainsi que des politiciens, des dignitaires, des acteurs hollywoodiens et africains, des musiciens et des activistes.



Ayant pris l’ascenseur du succès, notre bien-aimée Adiouza confirme encore une fois de plus, tout son talent et son désir de conquérir le marché international. Ayant plusieurs cordes à son arc, un nouveau staff et un nouveau label, elle est armée d’une dynamique équipe qui vise les étoiles hollywoodiennes, tout en restant le chouchou le plus convoité du public sénégalais.