EXCLUSIF : Samba Bâ rétablit la vérité des faits et accuse Barthélémy Dias et Bamba Fall de kidnapping et de séquestration Samba Bâ, le le président de la Commission de distribution des nouvelles Cartes nationales d’identité de Ngalandou Diouf a brisé le silence au micro de leral.net en annonçant une plainte. Il raconte ici l'histoire de leur arrestation et de leur humiliation orchestrée pour un buzz politique par les maires "incompétents" Barthélémy Dias et Bamba Fall.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2017 à 15:28 | | 15 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook