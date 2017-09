EXCLUSIF : Un vaste trafic de permis de conduire aux Almadies…des permis vendus à 185 000 FCFA l’unité, les limiers sur le qui-vive

Selon une source confidentielle de Leral.net, beaucoup de personnes seraient déjà grugées par un énergumène qui a mis sur pied un vaste réseau de trafic de permis de conduire aux Almadies.



Les permis faux seraient vendus à l’unité 185 000 FCFA, nous souffle notre source. Les limiers seraient déjà avertis de ce réseau dormant et seraient actuellement à la recherche de ce malfrat qui aurait déjà fait des « deal » à Dubaï. Leral.net vous livre ces indices en attendant d’y revenir en longueur et en largeur...D'ailleurs, ce présumé vendeur de faux permis serait en alliance avec une grande famille sénégalaise très nantie.



En tout cas, ceux qui sont en train de chercher des permis devraient faite attention à ces dealers de faux permis qui ne perdent rien pour attendre. Car, la police est en alerte maximale et ne va pas tarder à mettre la main sur ce malfrat et sa clique. Affaire à suivre…sur Leral.net.



La Rédaction de Leral.net