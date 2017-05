EXCLUSIF : Zoom sur les 131 propriétés et 86 comptes bancaires de Yahya Jammeh

Annuellement, le Japon a accordé 12 500 tonnes de riz; 3 600 tonnes de farine; des tracteurs et de l’engrais annuels aux habitants de Gambie.



 Le riz a été vendu au prix de D425, puis augmenté à D575; Les tracteurs évalués à 20 000 $ US ont été vendus en espèces.



 Kanilai Group International (KGI) aurait également un magasin de mode, une boulangerie, une boucherie et d'autres entreprises



 Le président Jammeh aurait acheté Futurex Building qui accueille KGI, le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Enseignement supérieur. Il a aussi acheté la station de télévision Maligan pour D42 millions, après sa saisie et sa mise aux enchères par le tribunal :



 Bato Kunku a été clôturé pour D36 millions

 La mosquée de Jammeh à Gunjur a coûté D70 millions

 Wanna Beach D15 millions

 Leman Street D5,6 millions

 Banjulinding 1 et 2 fermes à D12 million

 Farato à D1,8 millions

 Bijilo à D4,2 millions

 Bujenga-Asombi Bojang 'compound à D16 million

 Fajara à D5 millions

 Kanilai à D20 millions

 KGI a aussi financé tous les nombreux voyages de la Première Dame ainsi que la diplomatie de Jammeh.

 Jammeh a concocté un prêt de D35 millions de Trust Bank

 un autre prêt de 2,7 millions de dollars US de la Trust Banjul Bank hors taxe

 D10 millions à la SSHFC

 Jammeh posséderait des mines d'or à Basse

 L'entreprise de minerai de sable de Jammeh est dirigée par Tony Gitters, un Libanais