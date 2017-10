Ecartés du Handling à l’AIDB : 3000 travailleurs menacés de chômage manifestent ce lundi

« L’ouverture de l’aéroport de Diass va décréter la mort de plusieurs sociétés aéroportuaires sénégalaises. Les actes posés par le gouvernement ont fini de montrer, selon les acteurs, qu’aucune société sénégalaise ne va opérer à l’AIDB. Les Turcs et les Français ont mis la main sur le nouvel aéroport et ne vont pas reprendre les 3000 employés », a souligné le Coordonnateur des Acteurs de la plateforme de l’aéroport de Dakar.



Selon Hamidou Diallo, les employés de Serep et Sadiv sont également en danger à cause de l’absence de transparence dans l’attribution de boutiques Duty free à l’AIDB.



« Il n’y a pas eu d’appels d’offres, pas de cahier de charge ni de consultations formelles. Les autorités ont procédé à un marché de gré à gré pour donner les boutiques à des étrangers », accuse-t-il.



Et de poursuivre que « l’Etat laisse la voie libre à des étrangers qui font du gré à gré afin d’attribuer la gestion des salons de l’AIDB à d’autres sociétés étrangères. Pourquoi laisser les étrangers imposer leur diktat, en augmentant drastiquement le prix du mètre carré ? Le prix du hangar frêt passe de 1286 FCfa/m2 à 32 500Fcfa. La caution est fixée à plus de 500 millions de Fcfa avec des paiements annuels anticipés, exigés ».



A l’en croire, les antiquaires et les transporteurs ne sont pas épargnés par cette manière de faire qu’il fustige. Ils attendent toujours que les autorités définissent le champ de leurs activités. Pour Hamidou Diallo, il y a une véritable absence d’organisation des flux et des cautions exorbitantes pour décourager les antiquaires.



Pour cette raison, les Acteurs de la plateforme de Léopold Sédar Senghor ont dit non à la mort de leurs entreprises mises à l’écart dans le Handling à l’aéroport de Diass. Ils sont déterminés à aller jusqu’au bout pour la satisfaction de leurs revendications.



« Le secteur aérien est menacé et nous exigeons le transfert pour tous au démarrage du nouvel aéroport international Blaise Diagne. Nous disons non à la discrimination et à la liquidation des entreprises privées sénégalaises », a déclaré Hamidou Diallo, devant ses camarades de SHS, AHS, Elite Prestige, Serep, Sadiv, les transporteurs et les antiquaires, tous vêtus de rouge. D’ailleurs, ils annoncent qu’ils vont marcher ce lundi, pour dénoncer leur situation.









La rédaction de leral.net