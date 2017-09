Ecarts de langage dans les réseaux sociaux, gestion du pays, propos éthnicistes... : Les leçons d’Idrissa Seck au président Macky Sall

« L’objectif principal de toute société, c’est d’endiguer la violence. Et pour empêcher l’exercice de la violence, la seule solution, les gens doivent ressentir la justice et l’équité au niveau des dirigeants. Toutes les dérives que nous déplorons, les injures, ne sont que des manifestations ; c’est comme des échappées de gaz en ébullition », a-t-il dit.



Dans son discours, il appelle à la vigilance. « Il faut leur prêter une sérieuse attention et essayer de diminuer la colère qui prévaut au sein de la société sénégalaise ; colère née d’un constat unanime de l’injustice, de l’iniquité, de la non droiture dans la gestion des affaires de notre pays », relève le leader du parti Rewmi.



« Il faut faire baisser cette tension pour que éviter une explosion parce que tous les signes que nous voyons, qui étaient complètement inconnus de la société sénégalaise, des discours éthnicistes, portés par des philosophes réputés, c’est très grave. Cela appelle à l’attention du pays », a alerté I’ancien Premier ministre.



La rédaction de Leral.net