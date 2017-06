Echauffourées au marché Ocass de Touba: l'arrestation d'un conducteur de "pousse-pousse" a mis le feu aux poudres

Diourbel – Le plus grand marché de Touba, ‘’Ocass’’, a été, hier, aux environs de quatorze (14) heures, le théâtre de heurts entre commerçants et forces de l’ordre. Selon une source digne de foi, tout est parti de l’interpellation d’un conducteur de pousse- pousse par un élément supposé appartenir à ‘’Safinatoulamane’’, structure chargée d’assurer la police religieuse de Touba.



« Le gars a été interpellé suite à une bagarre qui l’opposait à une autre personne exerçant le même métier. Alors, des gens qui étaient à côté, sont intervenus pour y opposer un niet catégorique à l’arrestation du gars, qui a été finalement conduit par les forces de l’ordre au commissariat de police. »



La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre et les commerçants, comme qui dirait enragés, se sont dirigés vers le poste de contrôle de police sis au niveau dudit marché pour le mettre à sac. Ce fut le début de l'intifada : les commerçants ont lancé des pierres et les forces de l’ordre ont répliqué par des grenades lacrymogènes, mais la foule était en furie et déchaînée.



Il a fallu l’intervention des éléments de la brigade polyvalente de contrôle et de surveillance de la gendarmerie de Touba pour voir le calme revenir. Le Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké a appelé au calme, en attendant d’y voir plus clair. Les deux blessés, quant à eux, ont été évacués à l’hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba.



Mouhamed Fadel Ndiaye (Libération)