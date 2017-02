Echauffourées de Tambacounda : les jeunes de Sidiki Kaba estiment avoir été provoqués

Amadou Bâ, président du conseil communal de la jeunesse et responsable des jeunesses de Sidiki parle d’un épiphénomène.



« Nous étions en réunion de coordination pour dégager les stratégies à adopter pour sensibiliser les jeunes à aller s’inscrire sur les listes quand, le cortège de Khalifa a laissé la route principale pour enter dans notre quartier général. Ils ont senti que leur manifestation n’a pas drainé du monde. Se sentant frustrés, ils ont voulu faire le buzz en s’attaquant aux jeunes du ministre. Ils font dans la victimisation, se désole Amadou Bâ.



« Nous avons juste répondu à leur provocation, explique-t-il. Cependant, déplore-t-il, Barthélémy Dias a encore dégainé et menacé de nous tuer comme des mouches et repartir sur Dakar. « C’est un habitué des faits », laisse entendre le jeune de la tendance de Sidiki Kaba. Le ministre informé de la situation nous a tout de suite ordonné de ne pas s’attaquer à eux qu’ils puissent faire. Laissez-les faire ce qu’ils ont à faire, a intimé le ministre, informe Amadou Bâ qui dit avoir regretté ce qui s’est passé car, de leur côté aussi, il y est noté des blessés. Et c’est regrettable.



Abdoulaye Fall (tambacounda.info)