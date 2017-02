Echec du Sénégal au 28e sommet de la CEDEAO: l’Etat promet d’en tirer toutes les conséquences Le ministre des Affaires étrangères a indiqué, hier, lors de son point de presse, que « le Sénégal a défendu la candidature du professeur Abdoulaye Bathily dans le respect des positions diplomatiques connues, sans renier aucun de ses engagements internationaux ou bilatéraux ». « Jamais notre pays ne reniera ses amitiés ou ses positions internationales sur des questions aussi importantes que le que la promotion des droits de l’homme et la lutte contre l’impunité», a assuré Mankeur Ndiaye qui souligne que « le Sénégal reste fidèle à la solidarité régionale et africaine ».

"Malgré l’excellente campagne que nous avons menée et les moyens importants que le chef de l’Etat a bien voulu mobiliser, le résultat n’est pas à la hauteur de nos attentes", a regretté le chef de la diplomatie sénégalaise qui relève que cette situation n’est pas sans conséquences. A l’en croire, le succès de la candidature sénégalaise aurait immédiatement entraîné le retrait du candidat ghanéen et de 7 candidats (hommes) ouest-africains au poste de commissaires pour la sous-région. D’après lui, les pays ayant présenté des candidats, « guidés par leur propres intérêts », ont naturellement décidé de se désolidariser du candidat du Sénégal, pour « préserver leurs chances de succès ». C’est ce qui, selon le ministre, a, en partie, expliqué la rupture du « gentleman agreement de la sous-région ».



"On a vu beaucoup de commentaires dans la presse et certains ont même parlé d’isolement diplomatique de notre pays. Certaines de ces sorties dans la presse, ignorent visiblement les dynamiques inhérentes aux processus des élections aux candidatures internationales. Maintenant, il faut dire que notre pays fera une évaluation objective des résultats des élections de ce 28e sommet pour tirer toutes les conséquences et prendre les mesures idoines », a souligné Mankeur Ndiaye. Et de renseigner : « Je peux d’ores et déjà, vous dire sue le Sénégal va proposer une augmentation du nombre de commissaires à l’UA de 8 à 15, ce qui fera 3 par région, au lieu de 2 actuellement. Une telle mesure va un tant soit peu atténuer la concurrence entre pays d’une même sousrégion. Ensuite, une mesure immédiate qui va être prise, c’est la réactivation du comité des candidatures internationales ».



Ce comité, composé de conseillers diplomatiques du président de la République, du premier ministre, ainsi que de hauts fonctionnaires des ministres, a pour principale mission, d’identifier « plusieurs années à l’avance » les postes de haut niveau au sein des institutions internationales auxquelles le Sénégal pourrait prétendre, d’évaluer « en amont et en toute objectivité » les chances de toute candidature du pays de prospérer, et enfin, de faire des recommandations au chef de l’Etat « sur l’opportunité ou non de soumettre une candidature d’Etat ou individuelle du pays et d’en assurer la promotion ».



