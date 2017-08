Échec total de BBY à la Médina : Des têtes vont-elles tomber? Des têtes vont-elles tomber à la Médina où Bamba Fall a battu Benno ? Des radars le croient, car ce fief est un cas assez particulier. En effet, ils sont quatre ministres dans cette localité à être incapables de battre Bamba Fall. Tenez, il y a d’abord Seydou Guèye, ensuite Papa Abdoulaye Seck mais aussi Eva Marie Coll Seck et Maïmouna Ndoye Seck. Aucune de ses personnalités n’a gagné son bureau de vote.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2017 à 12:15

Battus par le maire Bamba Fall de Manko Taxawu Senegaal au niveau de la Médina, les responsables de Benno sont sortis de leur réserve. L’un d’entre eux, Sidy Sam d’argumenter : « Il ne faudrait pas que les responsables de Manko Taxawu Senegaal cachent les véritables résultats des Législatives aux Sénégalais. Ils comptaient beaucoup sur la victimisation pour se faire une virginité politique et une sympathie de la part des électeurs. Cela n’a pas convaincu les Dakarois au grand dam de leurs têtes de listes Bamba Fall à Dakar et Khalifa Sall sur la liste nationale. »





Et d’ajouter : « Ce n’est que pure stratégie politique de communiquer sur les résultats de bureau de vote des ministres et autres DG pour masquer leur défaite à la grande « bataille de Dakar ».



En effet, il n’en est rien du lynchage médiatique cynique auquel le Maire Bamba Fall s’adonne actuellement en citant les ministres Pape Abdoulaye Seck, Maimouna Ndoye Seck, Seydou Guèye, Eva Marie Cole Seck, ainsi que les Directeurs Cheikh A. Tidiane Ba et Sidy Same. »





Pour lui, « Ceux là ont largement contribué à une remontée spectaculaire de l’électorat de Benn Bokk Yakaar de plus 3000 voix à la Médina. Ce qui traduit un recul considérable de son électorat avec la perte de la quasi totalité des centres de vote de Iba Mar Diop et du CEM Malick Sy.



Le réveil a été très brutal pour Bamba Fall et ses amis avec le triple échec de vouloir faire passer la victimisation comme argument électoral, de remporter la majorité à l’Assemblée nationale, et de gagner le département Dakar qu’ils considéraient comme leur bastion électoral. Ils ont perdu, mais la démocratie a gagné, c’est l’essentiel ! »

