Ecobank: Evelyne Tall-Daouda sur le départ

Les raisons de la séparation entre Evelyne Tall-Daouda et Ecobank Transnational Incorporated (ETI), qui intervient un an et demi après l’arrivée du Nigérian Ade Ayeyemi à la tête du groupe, n’ont pour l’heure pas filtré.



Evelyne Tall-Daouda avait rejoint le groupe panafricain en 1998, en tant que numéro 2 de la filiale malienne, dont elle prend la tête l’année suivante.



En 2000, elle est nommée directrice générale d’Ecobank Sénégal avant de diriger, cinq ans plus tard, l’ensemble des opérations dans la zone UEMOA. Elle se voit ensuite confier la direction des activités en Afrique centrale et en Afrique australe, puis le poste de DGA.