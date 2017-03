Ecobank Mobile: l’application mobile d’Ecobank Sénégal pour une meilleure expérience client Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2017 à 11:33 commentaire(s)| Grâce à sa toute nouvelle application ECOBANK MOBILE (http://www.ecobank.com/sn/personal-banking/ways-to-bank/mobile/mobile-banking-via-app), le Groupe bancaire ECOBANK s’affirme en banque 2.0, une tendance qui est décrite comme celle de la «prochaine génération de banques», se basant sur les développements technologiques comme les smartphones, la communication en champ proche (NFC) et les innovations Internet pour améliorer l’expérience client.





Grâce à sa toute nouvelle application ECOBANK MOBILE (http://www.ecobank.com/sn/personal-banking/ways-to-bank/mobile/mobile-banking-via-app), le Groupe bancaire ECOBANK s’affirme en banque 2.0, une tendance qui est décrite comme celle de la «prochaine génération de banques», se basant sur les développements technologiques comme les smartphones, la communication en champ proche (NFC) et les innovations Internet pour améliorer l’expérience client.



Lancé officiellement ce 28 Mars 2017, Ecobank MOBILE (Masterpass QR qui veut révolutionner le paiement mobile.



Ecobank mobile, de quoi parle-t-on?



Ecobank mobile (



Ainsi, Ecobank délivre un signal fort avec cette nouvelle application qui permet d’optimiser les formes d’interactions entre les clients et la banque en s’appuyant sur les progrès technologiques. Une démarche qui permet de fournir une gestion plus efficace du service à la clientèle à une époque où il est de plus en plus décisif pour les banques de pouvoir utiliser différents canaux Internet de façon avantageuse.



Facile d’utilisation, mais surtout rapide, pratique, fiable, souple et sécurisé, désormais les clients d’Ecobank peuvent compter sur Ecobank mobile (



Comment fonctionne Ecobank mobile (http://www.ecobank.com/sn/personal-banking/ways-to-bank/mobile/mobile-banking-via-app)?



Elle est disponible en téléchargement sur Android et IOS et fonctionne gratuitement sur votre smartphone. Une fois installée, l’application Ecobank Mobile vous donne la possibilité de:

Envoyer de l’argent instantanément à toute personne ayant un porte-monnaie électronique ou un compte bancaire.

Effectuer vos achats sans sortir d’argent, grâce au MasterpassTM QR.

Régler des factures, par exemple d’eau et d’électricité, les frais scolaires, etc.

Masterpass QR, le PLUS de l’application Ecobank Mobile



Grâce au service Masterpass QR, Ecobank permet aux clients d’effectuer des achats en ligne ou en magasin à l’aide de leur téléphone, depuis leur compte bancaire. C’est également une méthode de paiement économique et sans contact pour les nombreux commerçants du secteur informel et les PME.



Utile pour les usagers et les professionnels car plus facile d’utilisation que les TPE.



En termes techniques, le choix QR CODE dans le paiement sans contact rend la solution Mastercard QR plus avantageuse par rapport aux autres solutions “sans contact” sur le marché.



Si dans la technologie du NFC, le Near Field Communication (soit la communication en champ proche) l’échange d’informations n’est rendu possible qu’entre 2 appareils compatibles (un téléphone compatible NFC et un TPE en l’occurrence) situés à moins de 3 à 4 centimètres de distance; la technologie QR Code – code barre 2D ou Flash code –elle, ne nécessite pas de TPE.



L’application Ecobank Mobile est une solution de banque mobile qui offre aux clients la possibilité de faire des transactions à distance, ce qui répond aux besoins clients en gain de temps et de pragmatisme.



La digitalisation est importante dans la stratégie d’Ecobank puisqu’étant un élément différenciant pour la qualité de service et plus généralement, pour l’inclusion financière.



Pour télécharger l’Ecobank MOBILE, cliquez sur ce lien





Atikh Ndiaye

Chroniqueur Tech Lancé officiellement ce 28 Mars 2017, Ecobank MOBILE ( http://www.ecobank.com/sn/personal-banking/ways-to-bank/mobile/mobile-banking-via-app ) est un service dédié aux clients particuliers et business notamment grâce à la fonctionnalitéqui veut révolutionner le paiement mobile. http://www.ecobank.com/sn/personal-banking/ways-to-bank/mobile/mobile-banking-via-app ) est une nouvelle application qui va faciliter la relation client. Il faut noter qu’elle s’adresse à toute personne souhaitant ouvrir un compte bancaire avec tous les corollaires associés, et cela, de la manière la plus simple possible.Ainsi, Ecobank délivre un signal fort avec cette nouvelle application qui permet d’optimiser les formes d’interactions entre les clients et la banque en s’appuyant sur les progrès technologiques. Une démarche qui permet de fournir une gestion plus efficace du service à la clientèle à une époque où il est de plus en plus décisif pour les banques de pouvoir utiliser différents canaux Internet de façon avantageuse.Facile d’utilisation, mais surtout rapide, pratique, fiable, souple et sécurisé, désormais les clients d’Ecobank peuvent compter sur http://www.ecobank.com/sn/personal-banking/ways-to-bank/mobile/mobile-banking-via-app ) pour accéder à une panoplie de services dont: envoyer et recevoir de l’argent, payer des factures, acheter du crédit téléphonique, faire des transactions classiques ou encore payer en ligne.Elle est disponible en téléchargement sur Android et IOS et fonctionne gratuitement sur votre smartphone. Une fois installée, l’application Ecobank Mobile vous donne la possibilité de:Grâce au service Masterpass QR, Ecobank permet aux clients d’effectuer des achats en ligne ou en magasin à l’aide de leur téléphone, depuis leur compte bancaire. C’est également une méthode de paiement économique et sans contact pour les nombreux commerçants du secteur informel et les PME.Utile pour les usagers et les professionnels car plus facile d’utilisation que les TPE.En termes techniques, le choix QR CODE dans le paiement sans contact rend la solution Mastercard QR plus avantageuse par rapport aux autres solutions “sans contact” sur le marché.Si dans la technologie du NFC, le Near Field Communication (soit la communication en champ proche) l’échange d’informations n’est rendu possible qu’entre 2 appareils compatibles (un téléphone compatible NFC et un TPE en l’occurrence) situés à moins de 3 à 4 centimètres de distance; la technologie QR Code – code barre 2D ou Flash code –elle, ne nécessite pas de TPE.L’application Ecobank Mobile est une solution de banque mobile qui offre aux clients la possibilité de faire des transactions à distance, ce qui répond aux besoins clients en gain de temps et de pragmatisme.La digitalisation est importante dans la stratégie d’Ecobank puisqu’étant un élément différenciant pour la qualité de service et plus généralement, pour l’inclusion financière.Pour télécharger l’Ecobank MOBILE, cliquez sur ce lien http://www.ecobank.com/sn/personal-banking/ways-to-bank/mobile/mobile-banking-via-app Chroniqueur Tech

Accueil Envoyer à un ami Partager