Ecole nationale de police: des recrues officiers et sous-officiers de la 44e promotion renvoyés

La décision a été prise hier, par le Directeur général de l’Ecole nationale de la police et de la Formation ( Enpfp), annonce la Rfm.



Les recrues officiers et sous-officiers de la 44e promotion de l’Ecole nationale de police ont été renvoyées pour sévices corporels, brimades, méthodes inhumaines et dégradantes infligés aux nouvelles recrues dont certaines se sont retrouvées avec de graves blessures.



Composés de commandants de compagnie, d’enquêteurs et de commissaires, ces officiers et sous-officiers au nombre de 42, ont reçu notification hier, et ils doivent avoir quitté l’établissement.



Ce n’est pas la première fois que des élèves à l'école nationale de formation permanente sont exclus. L’année dernière, la promotion de l’administration pénitentiaire avait été renvoyée pour rébellion et acte d’indiscipline.

