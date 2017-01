Éconduit du Commissariat central: Me Ciré Clédor Ly menace de porter plainte contre le Commissaire Ndiarra Sène

L'un des conseils de Bamba Fall et Cie, en l’occurrence Me Ciré Clédor Ly n'a pas apprécié le traitement que lui a infligé la police samedi dernier. L'avocat était parti au commissariat central de Dakar pour rendre visite à ses clients. Il a été éconduit par les éléments trouvés sur place. Pire encore, Me Ly dit avoir appelé "toutes les hautes autorités judiciaires et rien n'a été fait. Lorsque le Juge d'instruction (le Doyen des juges d'instruction) ne peut interdire à l'avocat de voir une personne inculpée, comment un officier de police peut-il le faire? Dès qu'une personne est interpellée, l'avocat peut être à ses côtés à tout moment, l'assister et la défendre", soutient l'avocat. "C'est une violation que je ne laisserai pas passer. Je compte déposer une plainte contre le commissaire central de Dakar et je vais demander qu'on lui enlève la qualité d'officier de police judiciaire. Je ne menace jamais", ajoute-t-il, interrogé par le quotidien L'Observateur.

Interpellé sur ces accusations, une source policière au sein du commissariat central confirme les dires de l'avocat mais rejette toute violation de la loi. "Au poste de police du Commissariat, nous avons reçu une consigne à l'attention des visiteurs. Datant de 6 mois, cette note stipule que les personnes (détenus) en situation de retour de parquet et donc confiées à la police par un magistrat, ne peuvent s'entretenir avec des personnes étrangères au service. Il faut préciser qu'il s'agit là d'une mesure conservatoire prise pour garantir la sécurité des personnes qui ont maille avec la justice et qui nous sont confiées, à la faveur d'un retour de parque par des magistrats, à charge pour nous de les présenter à date indiquée par les magistrats. C'est donc une mesure de sécurité générale prise et appliquée bien avant cette affaire du maire Bamba Fall et Cie", explique-t-on.



