Economie: Partenariat gagnant-gagnant entre le groupe La Poste et le groupe Jumia d'e-commerce Jumia, leader africain du e-commerce et le groupe la Poste du Sénégal, première compagnie publique de gestion et distribution des courriers ont signé un partenariat stratégique pour l’avenir des deux entités mardi 13 mars 2017. Ce partenariat a été signé à la salle de conférence de la Direction générale de la poste entre le directeur général de la Poste Sénégal M. Siré Dia et le co-directeur général de Jumia Monde, M. Sacha Poignonnec, en présence de nombreux invités.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2017 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|





Mme Sassoum Niang, directrice de Jumia.sn déclare que « nous sommes heureux d’annoncer ce partenariat.» « Ce partenariat est très beau, et c’est gagnant-gagnant » a fait savoir le co-directeur général de Jumia Monde. Si on se fie à Jumia, cette collaboration avec la poste permet d’optimiser la livraison de commandes effectuées en ligne par les clients de ce secteur, offrant à ces derniers une livraison plus rapide. Madame Niang confirme tout en disant que « les consommateurs sont là et ils veulent utiliser nos produits et il est à nous de respecter le délai.»



Le dernier pan de cette collaboration a trait au paiement de la Poste sur la plateforme Jumia. « Cette collaboration avec la Poste est une avancée pour les consommateurs sénégalais. Elle promeut le e-commerce sur l’ensemble du territoire, et donne à tout un chacun l’accès à nos services sur un même pied d’égalité en assurant la livraison des colis dans toutes les régions de notre pays » a précisé Mme Sassoum Niang, directrice de Jumia.sn.



Le partenariat entre la poste et Jumia confirme l’importance stratégique et la santé du marché du e-commerce au Sénégal, marché qui pourra atteindre un taux de croissance de 75 pour cent en nombre de transactions d’ici 2020. Selon Mme Mbaye, directrice marketing et communication à la poste laisse entendre que « le courrier est le secteur le plus important de la poste. » Avec la mutation des marchés, le commerce électronique est devenu l’un des principaux moteurs du segment de la distribution du secteur postal.



Dans la même perspective, un million de Sénégalais ont effectué des achats en ligne en 2015. « Le marché du e-commerce au Sénégal est en pleine expansion. Ceci dit, le taux de croissance en termes de transactions e-commerce devrait atteindre plus de 75 pour cent dans un avenir proche. » Pour rappel, Jumia s’est donné comme mission de créer une Afrique digitale connectée pour simplifier et améliorer la vie de chacun grâce à internet. Le groupe La Poste est une institution séculaire qui a pour principale mission d’assurer le service postal universel à travers des produits et services innovants, qui répondent aux besoins de la clientèle.



Senbusinet Cette convention a confirmé la vision stratégique de la Poste à l’horizon 2020 qui priorise l’innovation, l’intégration et l’inclusion en ouvrant et en adaptant leur service au commerce en ligne.D’ailleurs ce partenariat avec Jumia.sn est, l’une des étapes qui succède à la mise en place en 2015 de nouveaux codes postaux avec le concours de l’ARTP, pour fiabiliser les adresses des e-consommateurs et garantir une livraison à domicile.Mme Sassoum Niang, directrice de Jumia.sn déclare que « nous sommes heureux d’annoncer ce partenariat.» « Ce partenariat est très beau, et c’est gagnant-gagnant » a fait savoir le co-directeur général de Jumia Monde. Si on se fie à Jumia, cette collaboration avec la poste permet d’optimiser la livraison de commandes effectuées en ligne par les clients de ce secteur, offrant à ces derniers une livraison plus rapide. Madame Niang confirme tout en disant que « les consommateurs sont là et ils veulent utiliser nos produits et il est à nous de respecter le délai.»Le dernier pan de cette collaboration a trait au paiement de la Poste sur la plateforme Jumia. « Cette collaboration avec la Poste est une avancée pour les consommateurs sénégalais. Elle promeut le e-commerce sur l’ensemble du territoire, et donne à tout un chacun l’accès à nos services sur un même pied d’égalité en assurant la livraison des colis dans toutes les régions de notre pays » a précisé Mme Sassoum Niang, directrice de Jumia.sn.Le partenariat entre la poste et Jumia confirme l’importance stratégique et la santé du marché du e-commerce au Sénégal, marché qui pourra atteindre un taux de croissance de 75 pour cent en nombre de transactions d’ici 2020. Selon Mme Mbaye, directrice marketing et communication à la poste laisse entendre que « le courrier est le secteur le plus important de la poste. » Avec la mutation des marchés, le commerce électronique est devenu l’un des principaux moteurs du segment de la distribution du secteur postal.Dans la même perspective, un million de Sénégalais ont effectué des achats en ligne en 2015. « Le marché du e-commerce au Sénégal est en pleine expansion. Ceci dit, le taux de croissance en termes de transactions e-commerce devrait atteindre plus de 75 pour cent dans un avenir proche. » Pour rappel, Jumia s’est donné comme mission de créer une Afrique digitale connectée pour simplifier et améliorer la vie de chacun grâce à internet. Le groupe La Poste est une institution séculaire qui a pour principale mission d’assurer le service postal universel à travers des produits et services innovants, qui répondent aux besoins de la clientèle.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook