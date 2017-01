Ecoutez assirou Fm 104.0 Touba

Assirou Média vient de mettre sur pied un nouveau support médiatique, pour mieux informer les Sénégalais d’ici et d’ailleurs.En effet, la radio Assirou est lancée depuis la ville sainte de Touba et a pour mission première d’accompagner ses internautes dans leur quête d’information. Ainsi, vous pouvez l’écouter via le lien: http://assirou.net/assiroufm104-0/ car une équipe dynamique et professionnelle est mise en place pour vous livrer des informations justes et vraies et ainsi, être conforme à la devise de Assirou Média.