Ecroquerie, faux et usage de faux: Un ancien employé du Tribunal de Dakar risque 2 ans ferme

Lundi 9 Janvier 2017

Après 38 ans de loyaux et services au Tribunal, Doudou Diop a pris sa retraite depuis quelques mois. Mais sa nouvelle vie de retraité n'a pas été un fleuve tranquille. Tenaillé par les difficultés de la vie , l'ancien employé du Tribunal de Dakar s'est mû en "escroc" pour satisfaire les besoins de sa famille. Il n'a trouvé mieux à faire que de revenir au Tribunal pour plumer d’honnêtes citoyens. Il comparaissait devant le Tribunal des flagrants délits pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur la somme de 500 mille Francs. Par une simple rencontre, il a fait la connaissance du sieur Amadou Niang. Ce dernier lui a fait savoir qu'il a un parent qui vient d'être condamné à 5 ans de prison. Ainsi, Doudou Diop s'est proposé de l'aider à faire sortir ce prévenu de prison. Il a réclamé à la partie civile 500 mille francs en disant que cet argent doit servir à "corrompre" les magistrats qui instruisent ce dossier. Après plusieurs mois, Doudou Diop n'est pas parvenu à honorer ses engagements. Las d'attendre, Amadou Niang a porté plainte contre lui. C'est sur ces entrefaites qu'il a été arrêté. Devant la barre, le prévenu a reconnu sans ambages les faits. D'ailleurs, il dit même avoir restitué au plaignant l'intégralité de son argent. Toutefois, cela ne le dédouane pas. Selon la représentante du ministère public, les faits son graves. "Aucun travailleur de la justice, dit-elle, n'est à l'abri. Ils sont nombreux à abuser de la connaissance des magistrats pour escroquer d’honnêtes citoyens. Elle a requis 2 ans ferme contre Doudou Diop. Le prévenu qui n'avait pas engagé d'avocat, a sollicité la clémence du Tribunal qui se prononce le 10 janvier 2017.

