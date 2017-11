Écroué, Assane Diouf passe sa première nuit à Rebeuss

Ouf de soulagement pour les victimes du boss de « D… Tv ». Assane Diouf, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est depuis hier, pensionnaire de l’hôtel zéro étoile de Rebeuss. L’ « insulteur public » attitré sur les réseaux sociaux a en effet, été placé sous mandat de dépôt et son dossier envoyé en instruction.



C’est le Doyen des juges Samba Sall qui l’a placé en détention, après l’avoir inculpé des délits d’injures à travers un système informatique, diffamation, troubles à l’ordre public, outrage à un ministère du culte. Assane Diouf est accusé d’avoir tenu des propos injurieux envers la communauté mouride et plus particulièrement, son porte-parole, Serigne Bass Abdou Kadre via facebook.



Après la publication de la vidéo incriminée, des individus se réclamant de ladite communauté, ont effectué une descente chez lui pour lui faire sa fête. Selon Vox populi, « l’insulteur du net » qui a été entendu sans ses avocats, a refusé de signer le procès-verbal (Pv) d’audition. N’empêche, le juge d’instruction qui a pris acte, lui a signifié son placement sous mandat de dépôt.