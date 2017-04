Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Eddie Murphy en deuil: son grand frère Charlie est mort Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2017 à 14:05 | | 0 commentaire(s)| Le comédien et humoriste Charlie Murphie a succombé à 57 ans une leucémie le mercredi 12 avril. Il était connu et apprécié pour sa participation à l'émission télévisée Chappelle's Show.

«Notre famille ne sera plus jamais la même», a confié avec émotion l'acteur Eddie Murphy au site américain TMZ. Le comédien plus connu pour son rôle du Docteur Dolittle a perdu son grand frère Charlie, mercredi 12 avril. L'aîné de la famille a été terrassé à 57 ans par une leucémie, alors qu'il suivait un traitement par chimiothérapie qui n'a visiblement pas pu l'aider à vaincre la maladie. Un choc d'autant plus grand et douloureux pour sa famille que, quelques jours avant sa mort, Charlie Murphy «montrait des signes de rétablissement».



Quelques célébrités ont pleuré la disparition de ce New-Yorkais, dont le rappeur Ice Cube et l'acteur Chris Rock. L'hommage le plus inattendu lui a été rendu par le département de la Défense américaine . Il a rappelé sur Twitter que Charlie Murphy en plus qu'un comédien: un vétéran de la marine américaine.



Un comédien accompli malgré l'ombre de son frère



Tout comme son cadet, Charlie Murphy était connu pour ses talents d'humoriste. Même s'il n'a jamais atteint les sommets de la célébrité et n'a pas joué dans des blockbusters comme son frère Eddie, il restait très apprécié du public new-yorkais pour ses talents de conteur dans l'émission Chapelle's Show. L'artiste new-yorkais possédait également une communauté de fans assidus à travers le monde grâce à ses sketchs intitulés Charlie Murphy's True Hollywood Stories.



Charlie et Eddie avaient joué ensemble dans quelques longs-métrages, comme La nuit au musée en 2006. Les talents du frère aîné ne s'arrêtaient pas là, il avait écrit quelques scénarios dont ceux de Norbit et Un Vampire à Brooklyn où son cadet interprétait le rôle principal. Les fans attristés par sa disparition pourront encore le voir sur leurs écrans en juin prochain. Charlie apparaîtra dans des épisodes de la quatrième saison de la série criminelle Power sur la chaîne Starz.



Le Figaro



