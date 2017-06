Eden Rock : Lancement de la vente des appartements de Bibo Bourgi

L’État passe à l’action. La direction des Domaines a lancé la vente des appartements de Bibo Bourgi saisis à Eden Rock, sis au centre-ville. Elle a publié dans le journal Le Soleil de ce vendredi un avis de mise en vente des biens immobiliers en question versés dans le patrimoine de l’État. Ouvertes au public, les offres sont disponibles à la direction nationale des Domaines, renseigne le quotidien Libération.

Bibo Bourgi a été condamné en mars 2015 par la Crei à 5 ans de prison et 138 milliards d’amende, dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Il bénéficiera, un an plus tard, d’une grâce en même temps que Karim Wade et Alioune Samba Diassé. Cette mesure mettait fin à son emprisonnement, mais n’effaçait pas les sanctions financières prononcées contre lui par le tribunal. La procédure de recouvrement de ses avoirs par l’État suit donc son cours.

Dans un article publié au mois de janvier dernier, le journal Le Quotidien révélait que la vente concerne 7 appartements : 1A, 5A, 3C, 6A, 7A et les duplex 6C et 7C. La même source ajoutait dans le même texte que le prix de base d’un appartement est fixé à 650 millions de francs Cfa.

Mais Bibo Bourgi ne compte pas se laisser délester de ce pan important de son patrimoine. Ses avocats, toujours en janvier, mettaient en garde les clients intéressés en soulignant que ces biens «font l’objet d’une procédure pendante devant une juridiction internationale statuant sous l’égide du règlement d’arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international».

Ils martelaient : «La sentence finale qui sera rendue par le tribunal arbitral sera opposable aux acquéreurs qui pourront voir leur titre indûment acquis contesté en justice puisqu’ayant été acquis dans de telles conditions et donc à leurs risques et périls.»

Visiblement ces mises en garde n'ont pas refroidi les ardeurs de la direction des Domaines. Reste à savoir si les clients potentiels vont se presser.



source: SenewebNews-RP



