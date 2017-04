Edition 2017 des semaines régionales de la jeunesse : plus de 6 500 jeunes et 500 membres d’encadrement mobilisés L’édition 2017 des Semaines régionales de la jeunesse sous le thème : la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent se sont bien déroulées, informe le conseil national de la jeunesse du Sénégal (Cnjs) dans un communiqué.

Lancées le 26 mars à Saint-Louis par le ministre de la jeunesse, de l’emploi et de la construction citoyenne, Mame Mbaye Niang, ces manifestations s’inscrivent dans la continuité de l’édition précédant des semaines départementales de la jeunesse. L’activité organisée dans toutes les régions a été pendant une semaine, « du 26 mars au 1er avril », d’après les initiateurs, « un cadre de rencontre d’échanges et de brassage en vue d’un renforcement de l’unité locale et nationale, du sentiment d’appartenance à la même Nation sénégalaise ».



Plus 6 500 jeunes et 500 membres d’encadrement ont participé aux diverses activités citoyennes, socio-éducatives, culturelles et économiques lors de ces retrouvailles. De manière pratique, souligne-t-on dans le communiqué, les activités ont porté sur la promotion du civisme et de la citoyenneté à travers les levées de couleurs, les classes de chants sur l’hymne national et le chant de la jeunesse.



Une place prépondérante a été réservée au volet économique, tenant compte de son importance dans les préoccupations des jeunes qui en ont profité pour présenter des réalisations de leurs projets. Cela a aussi été un cadre pour organiser des concours d’innovation technologique et des expositions de produits. La mise à contribution intelligente des collectivités locales, des élus locaux, des mouvements et associations de jeunes, des Ong, de la Société civile et des partenaires institutionnels du ministère de tutelle de la jeunesse a permis un éclatant succès des manifestations.



